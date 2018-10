Phillip Butters hace insólita comparación al hablar de Keiko y Reátegui [VIDEO]

Gran asombro han provocado las declaraciones de Phillip Butters, debido a que utilizó una curiosa introducción para hablar sobre la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el congresista, Rolando Reátegui en su programa PBO Digital que es transmitido por Internet. Sus declaraciones provocaron todo tipo de reacciones (en su mayoría negativas) por parte de los internautas. El video completo se encuentra en la parte inferior de la nota.

“Cuando uno lee la "Divina Comedia", uno se encuentra con que Dante Alighieri filosofa sobre el infierno y todos los anillos y todos los pecados. Pecados capitales, que es la gula, la ira, la envidia, la traición, un pecado horroroso”, empieza diciendo el conductor de PBO Digital.

“En el último anillo de Dante están los traidores simbolizado por el más grande felón de la historia que es Judas, que ve a Cristo y lo entrega a los romanos, porque supuestamente era cabecilla de una organización criminal”, continúa Phillip Butters.

“Rolando Reátegui ha traicionado a Keiko Fujimori, porque a mi no me gusta ningún tipo de traidor, porque a la hora de la hora, no solamente le han traicionado a ella, sino han mostrado el chat de sus compañeros de bancada, en donde Milagros Salazar tiene todo el derecho del mundo para decirle ‘traidor’ a un presidente si los traicionó”, manifestó en su programa online para hablar de la lidereza de Fuerza Popular.

El tema al que hace alusión Phillip Butters es sobre el señalamiento que ocurrió durante la semana, en la que se alega que el parlamentario, Rolando Reátegui sería el colaborador eficaz en los procesos que se le sigue a Keiko Fujimori.