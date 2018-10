EEG: Nicola Porcella envía fuerte indirecta a su ex Angie Arizaga [VIDEO]

Nicola Porcella no tuvo reparos para dar polémicas declaraciones durante el programa reality de América TV, que incluso su expareja Angie Arizaga tuvo un particular reacción.

Solo fue hace unas semanas que Angie Arizaga estaba dentro del equipo de 'Los Guerreros', liderado por su expareja Nicolla Porcella, y fue cambiada a 'Los retadores. Sin embargo el estar cerca a la final de temporada de 'Esto es guerra', el tribunal del programa anunció que el lunes se realizarán algunos cambios. ¿Será que la popular 'Negrita' volverá a su equipo anterior?

Y para ello, tres personas misteriosas personas estuvieron en el set del reality de América TV, y que la próxima semana podrían sumarse a uno de los equipo. Precisamente con ese detalle es que Nicola Porcella no estuvo de acuerdo, pues aseguró que para él no es necesario que ingrese alguien más a su grupo.

"Con respecto a lo que usted dice con las chicas de mi equipo. Yo creo que las tres están felices y solo espero que después de lo que hizo con a menos competidores. Yo estoy feliz con las tres, no necesito a nadie más, yo quiero ir con tres a la final", dijo de manera enfática el capitán de 'Los Guerreros'.

Tras estas declaraciones la cámara del programa 'Esto es guerra' enfocó el rostro de Angie Arizaga, quien hizo un gesto de sorpresa al escuchar lo dicho por su ex pareja. Solo fue hace unas semanas que la popular 'Negrita' fue cambiada del equipo de 'Los guerreros' a ' Los retadores'.

Sin embargo, pese a esta declaración de Nicola Porcella, el tribunal no dio su brazo a torcer

"Se lo voy a volver a repetir. Yo no voy hacer lo que usted quiera, no me interesa que usted esté contento con las chicas. Ya veré yo quiénes se quedan a partir de este lunes", dijo molesto el tribunal.

Cabe recalcar que alguno de esos cambios, además de que ingresarán nuevos integrantes, también se conocerá la fecha del día que se llevará a cabo la gran final de temporada de 'Esto es guerra'.