Yanet García reta la censura en Instagram con atrevida publicación en sugerente prenda

Yanet García no tuvo mejor idea que despedir la semana en un atrevida y sexy fotografía que remeció Instagram. La presentadora del programa "Hoy" de Televisa presumió su derrier y seguidores no tardaron en llenarle de incontables cumplidos, además le recordaron a su ex.

Con un simple "Friday" (viernes) Yanet García logró acaparar todas las miradas en redes sociales, donde sus ávidos fanáticos no escatimaron en demostrarle que sigue siendo una de las féminas más influyentes en Instagram.

En la imagen se observa a Yanet García con un enterizo color rosa bebé, el cabello suelto, su mirada de soslayo y su prominente derrier que se robó todo el protagonismo en Instagram, red social con mayor actividad que es generada por las celebridades.

Yanet García explicó en reiteradas oportunidades que su derrier es producto de las exigentes rutinas que tiene en el gimnasio; no obstante, algunos usuarios le recuerdan que así como se aumento el busto también pudo haber obtenido alguna ayuda para sus glúteos.

Pese a ello, sus casi 8 millones de admiradores que ostenta en su perfil autorizado de Instagram no dejan de manifestar sus buenos deseos y uno que otro piropo que hacen alusión al cuerpo de infarto que posee Yanet García.