Morat sorprende a fans al presentar su disco oficial 'Balas perdidas' [VIDEO]

Morat regresó con fuerza al ambiente musical tras presentar su nuevo disco 'Balas perdidas' para el deleite de todos sus seguidores, tras obtener gran éxito con sus temas 'Besos en Guerra', 'Punto y Aparte', 'Cuando nadie ve' y 'El Embrujo'.

A través de una trasmisión en vivo con el Facebook de La República y otras plataformas en distintos países, la agrupación presentó sus 8 nuevos temas junto a los éxitos nombrados anteriormente para lanzar oficialmente su nuevo álbum de estudio. Como un regalo extra para los seguidores, los chicos también estrenaron el videoclip de 'Yo no merezco volver', otra de las canciones del disco que promete convertirse en un éxito.

"Terminamos decidiendo que el arte sea principalmente fotografía. Llegamos a la conclusión que con el concepto de 'Balas perdidas' podría ser medianamente agresiva por el nombre. La manera cómo demostrarlo fuera mediante cosas muy bonitas", señaló Martín, ya que les asustaba algo muy violento como el título, por ello las flores lograron "mitigar" la violencia.

Los integrantes de la agrupación contestaron todas las preguntas de miles de seguidores conectados a la trasmisión, quienes querían saber todos los detalles respecto a las canciones, de las cuales, algunas se inspiraron en vivencias relacionadas a sus integrantes y personas relacionadas a su vida diaria.

"Yo no merezco volver" es considerada como 'particular' para la agrupación, debido a que es muy especial para todos ellos ya que es el sencillo del disco con el cual decidieron lanzarlo oficialmente. "Yo creo que es de las canciones más tristes que hemos escrito", reveló uno de los integrantes, quienes esperan que ninguna persona pueda ser relacionada con lo sucedido.

"Imaginen un terreno baldío en el que se va caminando, sin rumbo. No hay mucho que ver. No hay árboles, ni ríos, ni estrellas, ni sol, ni luna. Un paso tras otro se avanza, aunque no se sabe muy bien a dónde va. De repente, tan rápido como un rayo, se siente un cambio abrupto en el cuerpo", es el inicio del extenso mensaje con la que la banda describe su nueva producción.

El Dato

Balas Perdidas contiene 12 canciones, cuatro de las cuales son ya grandes conocidas: Besos en Guerra junto a Juanes, canción que certificó el Doble Disco de Platino en España; Punto y Aparte, Cuando nadie ve, Disco de Platino en España; y El Embrujo junto a Antonio Carmona y Josemi Carmona. Hoy muchos esperan cuando será su llegada a Perú.