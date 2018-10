Juliana Oxenford envía contundente comentario contra detractor que habló mal de su programa 

Juliana Oxenford continúa más activa que nunca en las redes sociales, donde envía contundentes comentarios sobre el acontecer político y social del país; sin embargo, sus palabras sin peros en la lengua han generado que se gana a cientos de detractores, quienes no dudan en atacarla constantemente.

Esta vez, la periodista no dudó en trollear a uno de ellos, quien dejó en claro que no escucha su programa a raíz del tipo de comentarios que emite. Ante ello, Juliana no dudó en compartir el mensaje con una contundente respuesta, la cual contó con el apoyo de todos sus seguidores en Twitter.

"Lo siento no escucho tu programa, son muy parcializados tus comentarios, prueba de ello es todo lo que escribes", indicó el detractor de la presentadora de '90 Central', quien no duda en responder con fuertes palabras a las personas que la atacan constantemente, y esta vez no fue la excepción.

La crítica contra la periodista de Latina surgió a raíz de su tuit donde reveló que su programa en exitosa ya cumplía una semana. "Hoy cumplo una semana en @exitosape y aquí estoy llegando a la radio (95.5 fm) para empezar mi programa a las once. Nos escuchamos", publicó emocionada en su cuenta, donde recibió el fuerte mensaje.

Tras lo sucedido, Juliana no dudó en comentar con un curioso mensaje, donde terminó trolleando a su detractor: "Para mi es un placer que no me escuche, querido “K”", haciendo referencia a Keiko Fujimori, quien presuntamente fue señalada en el caso Odebrecht como 'La señora K'.

