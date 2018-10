Conozca el divertido despiste que tuvo 'Nairobi' al acudir a un estreno de cine equivocado (VIDEO)

La actriz Alba Flores quien interpreta a la sagaz Nairobi en La casa de papel, sufrió un colosal despiste en España. Resulta que la intérprete, estuvo la noche del jueves al estreno de la película El fotógrafo de Mauthausen, protagonizada por Mario Casas, en la Gran Vía madrileña. Cuando llegó al lugar, posó para los fotógrafos y habló ante las cámaras, y fue entonces cuando se dio cuenta de su error: en realidad, ella pensaba que estaba asistiendo al estreno de Quién te cantará, dirigida por Carlos Vermut y protagonizada por Nawja Nimri, su compañera en Vis a Vis, que se estaba celebrando a la vez el mismo día, pero en otro piso.

Alba se dio cuenta de la equivocación cuando comienza a declarar para los periodistas. A la pregunta de si tenía ganas de ver la cinta, ella respondió: "Muchas, muchas ganas. Estaba con Nawja codo con codo cuando la estaba grabando y cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla así que tengo mucha expectación".

Otro periodista le preguntó: "¿Eres seguidora de Mario?", a lo que ella respondió: "¿De Mario? De Carlos...", en referencia al director de Quién te cantará. Fue entonces que los periodistas advirtiendo su error le revelan que no se trataba de una película de Nawja. ¿Cómo que no es la de Nawja?", preguntó Alba Flores confundida y cuando se gira a mirar el cartel de la película, cae en la cuenta de su error.

"No me lo puedo creer...", vociferó y tras informarse bien, se dirigió al lugar dónde se realizaba el estreno de su película y que quedaba un piso más abajo. "Estoy flipando. Vale, vale. ¡Lo que me acaba de pasar!", dijo la actriz, cuya reacción natural y espontánea consiguieron que las imágenes corran por todas las redes y se conviertan en viral. No existe quien no se haya divertido con el video hasta su amiga Nimri, quien le escribió en Instagram unas cariñosas palabras acompañadas de carcajadas: "Querida, te quiero por encima de todo. Diosa del Olimpo".