Rodrigo González 'canta sus verdades' a Leyla Chihuán por sueldo de congresista [VIDEO]

El conductor de televisión, Rodrigo González, se suma a la larga lista de figuras públicas que se mostraron indignados por las declaraciones que brindara la parlamentaria fujimorista, Leyla Chihuán con respecto al sueldo que percibe como congresista de la República.

“Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso, ¿por qué? Porque simplemente, para mí, para el ritmo de vida que llevo... no me alcanza. Yo en el Congreso hago una gran labor y no solo en Lima, sino al interior del país, una labor social”, fueron las declaraciones que hizo la congresista fujimorista y provocaron una ola de críticas.

El conductor de ‘Válgame Dios’, no ocultó la impotencia que sintió al escuchar lo dicho por la congresista y utilizó su cuenta de Instagram para revelar lo que realmente piensa sobre las actitudes que muestran los parlamentarios de Fuerza Popular.

“Lo del sueldo no tiene nombre. Pero lo más grave, es que blindó a un corrupto que liberó al violador de una niña. Lárguense ya y dejen de seguirle haciendo daño a nuestro país. La gente ya no se lo va a permitir, su fin ha llegado”, escribió Rodrigo González como leyenda de su publicación haciendo referencia no solo a la exvoleybolista, sino a los parlamentarios de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori.

La imagen que posteó en Instagram fue sobre el tuit de Beto Ortiz: “Esos quince mil seicientos soles mensuales más seguridad, chofer, dos asesores, carro, gasolina, quince sueldos al año, pasajes aéreos, gastos de instalación, escolaridad, vacaciones, aguinaldos de 28 y Navidad... no le alcanzan. Pobre. Una chancha para Leyla”.

Estas son las declaraciones de Leyla Chihuán con respecto al sueldo que percibe como congresista de la República y que provocaron indignación en el presentador de televisión, Rodrigp González.