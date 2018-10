Mónica Cabrejos contra Leyla Chihuán: "probablemente utilices un inodoro de oro" [VIDEO]

Las palabras de Leyla Chihuán sobre el sueldo de 15 mil 600 soles que recibe como congresista continúan generando eco en todos los medios de comunicación, y esta vez fue Mónica Cabrejos quien no dudó en despotricar en su contra y hacer crueles burlas, asegurando que sus palabras son unas cachetadas a la pobreza.

La conductora de Radio Capital no dudó en expresar su indignación al considerar una "barbaridad" sus palabras, recordando que Leyla aseguró que su sueldo "no le alcanza para su ritmo de vida", pese a que al año recibe 14 sueldos de 15 600 soles, además de seguridad, movilidad y otros beneficios.

"Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso…Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país", fueron las palabras que generaron todo tipo de comentarios emitidas por Leyla Chihuán en su visita a radio Exitosa.

Tras sus declaraciones, la periodista Mónica Cabrejos no midió sus palabras y calificó de "barbaridad" y "burla" lo dicho por la integrante de Fuerza Popular. “Eso es una cachetada a la pobreza, al peruano común que a veces con las justas araña los 2,500 soles o sueldo mínimo. Yo creo que los padres de la patria no deben estar tan alejados de la realidad. Tú (Leyla Chihuán) siendo congresista, no puedes decir una barbaridad como esa. Para, los peruanos comunes de a pie parece un burla. No deberías estar tan alejado del pueblo que representas”, dijo indignada la conductora del programa.

Como se recuerda, Leyla Chihuán se ha convertido en blanco de crueles críticas a raíz de sus palabras, las cuales son consideradas como desatinadas debido a la realidad actual que viven los peruanos que solo logran recibir el sueldo mínimo.