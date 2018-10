Andrea Luna se muestra enamorada en videoclip Atado a ti [VIDEO]

La espera acabó. El cantante Jair Mendoza lanzó en su canal oficial de YouTube, el videoclip de Atado a ti, una balada llena de toda la calidad musical que ha demostrado el artista durante su carrera. Protagonizado junto a la actriz Andrea Luna, nos tienen preparado una romántica historia de amor con un desenlace inesperado. El tema se desprende de su disco homónimo, el cual viene siendo un éxito a nivel digital.

El videoclip de Atado a ti, dirigido y producido por Duilio Sanguineti, narra la historia de un hombre que lucha con el recuerdo de la mujer que amó. A través de las escenas podemos conocer la historia de la pareja. Las memorias llenas de romance e intimidad, que nos presenta a un Jair Mendoza como observador y narrador de esta historia, que promete conectar con su público.

“Me pareció súper interesante, trabajar con Andrea aunque resultó todo un reto, ella es una gran actriz, me ayudó a desarrollar la historia de manera natural. Me interesa mucho que la gente se identifique con la historia y la viva con la intensidad con la que yo la he vivido”, expresó el artista.

Por su parte Andrea Luna comentó que fue una experiencia gratificante participar del videoclip al lado de Jair. “Fue muy gratificante trabajar con un equipo tan profesional. Jair es un chico muy intuitivo, talentoso y además es un buen compañero, se puso en manos del director y del equipo técnico y logró transmitir con su actuación y su canción de una manera única", anotó.

Jair Mendoza, quien cuenta con diez años de carrera musical que lo respaldan en los escenarios, se ha mostrado siempre como un artista con una destacable capacidad emocional, con una lírica profunda y sonido propio fácilmente identificable. Ahora busca consolidarse como uno de los solistas más importantes del país. Precisamente Atado a ti es una apuesta única y muestra una imagen totalmente renovada del cantante, que promete cautivar a todos sus seguidores.