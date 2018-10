Juliana Oxenford sorprende con pedido a Keiko Fujimori ahora que "vio la luz" [VIDEO]

Keiko Fujimori continúa acaparando los medios de comunicación tras correr riesgo de reingresar a prisión tras un pedido del Ministerio Público, por ello, los periodistas nacionales no dudan en opinar al respecto y dejar en claro cuál es su postura al respecto, como es el caso de Juliana Oxenford, quien se caracteriza por decir las cosas de forma directa.

La periodista de '90 Central' sorprendió a todos sus seguidores a través de su cuenta de Twitter al opinar respecto a las declaraciones de Keiko Fujimori, quien pidió paz y diálogo para evitar los terribles ataques de los que ha sido víctima. "Keiko pide paz para el Perú. Si, es ella . No es broma. No es un imitador. Keiko quiere paz", indicó la periodista, generando una serie de reacciones.

Keiko pide paz para el Perú. Si, es ella . No es broma. No es un imitador. Keiko quiere paz. — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 24 de octubre de 2018

Sin embargo, sus palabras no quedaron allí, ya que dejó en claro que algún día desea ver a Keiko Fujimori en su programa para que le conceda una entrevista, ya que hasta el momento la lideresa de Fuerza Popular no acepta la invitación.

"Ahora que Keiko vio la luz espero que algún día me acepte una entrevista y deje que sus congresistas hablen conmigo. Amén", indicó en su tuit Juliana Oxenford, quien desea interrogar a la figura política, pero aún no obtiene un respuesta favorable.

La presentadora de noticias de Latina no dudó en cuestionar algunas decisiones tomadas por la figura de Fuerza Popular, quien actualmente cambió radicalmente su estilo de confrontación al Gobierno actual para pedir diálogo y unión al país, debido a que su nivel de aceptación cayó y hoy corre el riesgo de regresar a prisión tras un pedido de 36 meses.

"Ojalá que algo de lo que ha dicho Keiko esta noche sea de corazón, ojalá , quiero creerlo pero me cuesta hacerlo. Los actos dirán lo que las palabras ahora no pueden demostrar. Contratar al difamador de Walter Jibaja como asesor no es un buen indicio de cambio y búsqueda de paz", sentenció Juliana Oxenford en su cuenta oficial de Twitter.