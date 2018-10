Milagros Leiva reacciona mal en vivo al ser confundida con Rosa María Palacios [VIDEO]

Milagros Leiva sorprendió durante su último programa en ATV, debido a que durante una conversación con sus invitados fue confundida con Rosa María Palacios y dejó impactados a todos sus televidentes con su increíble reacción.

La periodista contó con la presencia de personajes como fue el caso de Yonhy Lescano, con quien conversó sobre la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Para ello, fueron 3 los congresistas los que llegaron a ATV para la Edición Matinal, y uno de ellos cometió el curioso error.

Cuando conversaban sobre el caso Hinostroza, fue Yonhy Lescano quien la llamó Rosa María, provocando una curiosa reacción en la periodista, quien la citó como "la mujer que más la odia". Al escuchar el nombre, la conductora del noticiario no dudó en dejar en claro que no la confundan y sus gestos llamaron la atención de los asistentes.

"Yo no soy Rosa María. Dios Mio. La mujer que mas me odia", exclamó Milagros Leiva, quien quedó asombrada con el error del congresista. "Me ha dicho Rosa María Palacios, olvídame pero no me confundas. Esa señora me detesta, me odia. Ahora sí va a venir con su licuadora", dijo la periodista, generando las risas de sus invitados en el programa.

Como se recuerda, Milagros Leiva siempre se ha caracterizado por decir las cosas sin 'peros en la legua', por lo que sus acotaciones o análisis sobre el acontecer nacional suelen viralizarse en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores.