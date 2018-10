Se revelan los detalles de la frustrada boda de Mariah Carey

A más de dos años de la boda frustrada, entre la cantante Mariah Carey y James Packer, un libro biográfico sobre el magnate de los casinos, titulado The Price of Fortune, revela detalles de lo que scedió semanas antes de la ruptura de la pareja comprometida en matrionio.

Según The Sunday Times, Packer confiesa en el libro que cuando conoció a Carey, él tenía una deuda de miles de millones de euros y que estaba perdiendo por sus inversiones en el mundo del cine:produjo películas como La excepción a la regla, protagonizada por Lily Collins en 2016, y The Audition, un corto protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, en 2015. "Estaba en un punto muy bajo en lo personal. Mariah es una mujer muy inteligente. Pero (el compromiso) fue un error para ella y para mí", revela en sus memorias.

PUEDES VER TODAS LAS NOTICIAS DE MARIAH CAREY

A su complicada situación económica, se sumó una deuda con el fisco australiano de 362 millones de dólares por lo que su amigo Kerry Stockes, lo impulsó a refugiarse en Israel apenas dos semanas antes de su boda con Carey programa en Bora, Bora (La Polinesia Francesa). Como era de esperarse, esto creó tensión en la cantante que pensó que querían secuestrar a su novio para impedir el matrimonio. "Estaban amenazando con ir a la policía por secuestrar a James; hubo algunas palabras fuertes. Ellas (Carey y su representante) querían mandar un avión chárter de Las Vegas a Israel, pero yo no lo aprobaba. Fui acusado de separar a los tortolitos", revela el australiano al autor del libro, Damon Kitney.

"Lo que sí hice fue suspender la boda.Tuvimos problemas en el momento porque la representante de Mariah fue muy insistente en que la pareja no fuese separada y que la boda se llevara a cabo. James estaba molesto por no ver a Mariah, pero no estaba seguro", añade Stocker. Cuando finalmente Packer volvió a Estados Unidos en marzo de 2016, el momento de su boda ya había pasado. "James todavía esperaba casarse con ella, pero las circunstancias habían cambiado...todo se estropeó. En retrospectiva, eso fue bueno para James", afirma el australiano quien no revela si el anillo de compromiso de 10 millones de dóalres fue devuelto por Mariah tras la ruptura del compromiso. Hay quienes dicen que la cantante lo vendió a 2.1 millones de dólares.