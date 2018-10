Taylor Swift tuvo noble gesto con fan que tiene a su madre enferma

Taylor Swift ha vuelto a hacer gala de su generosidad al hacer una donación de más de 15.000 dólares a una seguidora cuya madre está en coma.

La seguidora de Taylor Swift posteó un mensaje de ayuda en Twitter y se llevó una gran sorpresa al ver que su ídolo había decidido apoyarla.

"Oigan, chicos. Me pone muy nerviosa publicar esto. Por favor ayuden si pueden y recen por mi familia. Siento no haber dicho nada antes y pedirles ayuda de pronto. Los amo mucho, chicos", escribió Sadie Bartell.

En su post, la joven también explicó que su progenitora cayó en coma en 2015, dos días antes que iniciara la gira mundial de Taylor Swift llamada 1989 y le agradeció a la cantante “por mantenerme a flote durante todo el proceso”.

Hey guys. I’m really nervous to post this. Please help if you can and pray for my family. I’m sorry I never said anything sooner and that I’m suddenly asking for help. I love you guys so much. https://t.co/Jww8qR7Xqu pic.twitter.com/3cXm2o47lg