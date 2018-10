Kim Hyun-joong entristece a fanáticos de todo el mundo al revelar drama personal [VIDEO]

El actor surcoreano Kim Hyun-joong participó el martes 23 de octubre de la conferencia de prensa de “When Time Stopped” (“Cuando el tiempo se detiene”), el dorama que se estrenará este miércoles 24 de octubre a las 11 p.m. KBS W.

Kim Hyun-joong se mostró feliz por la importante acogida que tuvo la conferencia de prensa y por aparecer en un evento público por primera vez desde que que estuvo en la polémica por una denuncia falsa de su expareja. “Regresé con un drama después de un largo período de cuatro años. Estoy agradecido de que los reporteros estén mostrando más interés de lo que esperaba”.

Pero no todo fue positivo. Como era de esperar, algunos periodistas le hicieron recordar el hijo que tuvo como la Srta. Choi, quien acusó al actor de haberla maltratado física y psicológicamente, incluso dijo que sufrió un aborto por culpa del idol.

Según el actor que alcanzó popularidad “Boys over flowers”, hasta ahora no puede ver a su hijo. “Lo siento por el resto de actores al tener que responder estas preguntas privadas porque esta es una conferencia para promocionar nuestro drama. Pero les diré la verdad a todos. Estoy en una situación en la que aún no puedo ver a mi hijo”, expresó Kim Hyun-joong.

“Honestamente, no sé qué es lo correcto. Pero creo que tengo que dar lo mejor de mí sin importar donde esté. Por mi hijo. Es lo único que puedo decir. Cualquier cosa que diga puede dañar al niño, así que no quiero decir nada más. Porque como he dicho, estoy en una situación en la que no puedo verle”, añadió.

Kim Hyun-Joong habla del drama “When Time Stopped”

Por otro lado, Kim Hyun-Joong habló sobre qué se siente al regresar a los dramas después de cuatro años. “Para ser honesto, muchas cosas sucedieron durante los últimos cuatro años y causé preocupación a muchas personas. No sé qué puedo decir para disculparme y ser perdonado. Pero me gustaría volver con mi música y actuación, y también mostraré una apariencia humana y madura mientras vivo mi vida de aquí en adelante”.

Kim también contó cómo se preparó para su personaje. “No sé qué pensarán los espectadores mientras ven este drama. Tengo curiosidad, pero pensé que no habría un final si me quedara en ello profundamente. Pensé mucho en cómo representar a mi personaje. Durante los últimos tres meses, investigué mi personaje y trabajé duro. Pensé mucho en lo que sería lo más importante para completar a Moon Joo Woo. Es un drama pre-producido, así que puedo decir con confianza que trabajé duro para vivir como Moon Joo Woo durante los últimos tres meses. El juicio depende de los espectadores. Espero que disfruten viéndolo”.

El director de “When Time Stopped, Kwak Bong Chul, también fue cuestionado sobre por qué escogió a Kim Hyun-joong como el protagonista del drama. “Lo elegí basado en quién encajaría bien con el personaje. No me sentí presionado por las controversias de Kim Hyun Joong. Busqué a alguien que combinara bien visualmente y parecía que Kim Hyun Joong coincidiría bien. Otras personas también fueron elegidas sobre esa base”.



Cabe recordar que desde el 2014, Kim Hyun-joong ha aparecido en los titulares por sus disputas legales con su ex novia y en abril pasado, también fue sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol.





En la conferencia de prensa del drama de KBS W “When Time Stopped” asistieron los actores Kim Hyun Joong, Ahn Ji Hyun, In Gyo Jin, Im Ha Ryong, Joo Suk Tae y el director de producción Kwak Bong Chul.



“When Time Stopped” es un drama romántico de fantasía que contará la historia de Moon Joon Woo (Kim Hyun Joong), un hombre que tiene la habilidad de parar el tiempo, y cómo descubre el significado de la vid tras conocer a Kim Sun Ah (Ahn Ji Hyun), una mujer dueña de un edificio de 3 plantas.



El drama se estrenará el 24 de octubre a las 11 p.m. KST y podrás seguirlo en Viki.