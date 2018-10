Christian Meier hace ‘desaire’ a Karina Calmet tras ser comparados

Christian Meier ha acaparado la atención de los cibernautas en las últimos días. Además de haber compartido en su cuenta de Twitter las primeras imágenes de la serie ‘El General Naranjo’ la cual protagoniza par la cadena Fox y se estrenará a partir del 2019; el actor generó polémica por un comentario contra los comunistas y sus supuestas gollerías.

“Los comunistas más bravos del Perú desayunan en Starbucks, almuerzan en McDonald's y vacacionan en Disney. Yes baby. Abajo el imperialismo Yankee, que se mete en todo”, fue lo que escribió Christian Meier en Twitter, en clara referencia a una polémica fotografía donde aparecen Gregorio Santos, líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) y el electo gobernador de la región Junín, Vladimir Cerrón, en un local de la cadena Starbucks.

Inmediatamente el mensaje de 120 caracteres de Christian Meier fue tendencia en Twitter (Trending topic) con comentarios a favor y en contra del intérprete de “Quédate” y “Carreteras mojadas”. Una de las personas públicas que lo respaldó fue Karina Calmet, quien abiertamente se ha declarado fujimorista.

Karina Calmet no pudo ocultar su emoción por lo que escribió Meier contra los personajes de la izquierda y la seguidora de Keiko Fujimori no dudó en elogiar a Meier por su belleza física y habilidades artísticas. “Qué guapo es Christian Meier. Talento peruano para el mundo, sí”, fue lo que escribió en su cuenta de Twitter.

Que guapo es Christian Meier.

Talento peruano para el mundo,si. — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) 21 de octubre de 2018

Debido a ese comentario, un usuario de Twitter comparó a Meier con Calmet. “Christian Meier is the new Karina Calmet”, expresó un tuitero identificado como Joaquín Rey.

Christian Meier is the new Karina Calmet. — Joaquín Rey (@joaquinreyh) 23 de octubre de 2018

Para evitar especulaciones, Christian Meier se adelantó en aclarar que él no es fujimorista ni caviar. “No Joaquín, la señora Karina es fujimorista. Yo no. Que yo no sea un caviar, no significa que sea lo otro. Es un error pensar ‘Si no estás con nosotros, estás contra nosotros’.Yo estoy con mi país”, fue el claro mensaje que dejó el popular ‘Zorro’.

No Joaquín, la señora Karina es fujimorista. Yo no.

Que yo no sea un caviar, no significa que sea lo otro.

Es un error pensar "Si no estás con nosotros, estás contra nosotros".

Yo estoy con mi país 🇵🇪. https://t.co/hS20QOkc36 — Christian Meier (@oliverdog) 23 de octubre de 2018



Ese tuit fue tomado por algunos cibernautas como un “desaire” a la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, por lo que no dudaron en etiquitarla. Antes las burlas, la fujimorista aseguró que no se siente ofendida. “Cada persona tiene su ideología, lo que yo admiro es la coherencia y el ser frontales”, expresó.