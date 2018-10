Michelle Soifer. "No soy del gusto del jurado de El Dúo Perfecto"

Michelle Soifer y Kevin Blow se pronunciaron luego de caer en sentencia en El artista del año, El dúo perfecto. "Si nos vamos, nos iremos muy molestos porque no es justo, hubo compañeras que no lo hicieron tan bien, y me refiero a Shantall y Mirella, y a Amy y Rossana", mencionó Soifer. "Hay gente que tiene trayectoria, que ha sido 'coach', como Shantall, que por respeto a lo bueno que es no lo califican mal. Como son gente que tiene trayectoria y nombre, aunque no lo hagan tan bien, el jurado no le pone puntaje bajo. La gala de Shantall y Mirella no fue su mejor gala", agregó Kevin.

"Shantall y Mirella, y Amy y Rossana, debieron pasar a sentencia. Amy y Rossana están luchando por quién llega a más agudos y no están compenetrándose. Puedo respetar el trabajo y trayectoria de las personas pero cuando es, es, y cuando no es, no es. Yo misma me veo todas mis galas y reconozco cuando no llegué o desentoné. Creo que Amy y Rossana desentonaron muchas veces. Cuando la canción no es tuya, no la puedes desarmar, esa canción no parecía la de Ha Ash y si quieres hacer una canción sola, que compongan una nueva, pero que no me desarmen la canción", anotó Soifer.

A su turno, Kevin refirió que espera que le den la oportunidad de cantar una balada. "Quiero mi balada. Yo hago reguetón por negocio, porque es más comercial pero espero tener la oportunidad de cantar una balada porque si a Pedro Loli le dieron su Muero por ella, yo también espero mi canción".

Antes de finalizar Michelle se pronunció sobre el rol del jurado. "El jurado dice que hicimos una buena gala y nos pone 8. ¿La otra tiró un gallo y le pones 10? No pues... Creo que no soy del gusto del jurado en conjunto, yo soy una mujer a mi estilo, nada perfil bajo. Kevin tiene la esperanza, que es sorprender, pero yo tengo algo que no le gusta ni a Cecilia, ni a Lucho, ni a Morella... yo no soy de su mundo, pero se olvidan de que yo soy del pueblo".