Maricarmen Marín sorprende con mensaje a su ex tras enterarse que es padre [VIDEO]

Maricarmen Marín continúa cosechando éxitos, debido a que acaba de lanzar un nuevo éxito musical y mantiene una relación estable con el productor Sebastián Martins, además ha llevado a cabo proyectos cinematográficos que la consagran como artista. Sin embargo, hoy sus palabras sorprendieron en los medios de espectáculos al referirse a su expareja.

Tras presentarse en la alfombra roja del documental 'Herencia', Maricarmen Marín fue consultada por un reportero de RPP sobre su expareja, el compositor Juan Carlos Fernández, quien recientemente se acaba de convertir en padre. Pese a que podría incomodarse, la cantante no dudó en responder con un sorprendente mensaje.

"¡Qué bueno! No sabía [que acaba de convertirse en padre]. Me has dado la primicia. Qué bien, qué bueno. Felicito, siempre la llegada de un bebé es maravillosa", manifestó para la cámara, con la sonrisa que la caracteriza.

Como se recuerda, fue la conductora Gisela Valcárcel quien hizo pública la noticia en su reality 'El dúo perfecto', felicitando a Juan Carlos Fernández, quien dirige la banda en vivo del citado programa de América Televisión. Maricarmen y el compositor de música de 'Al fondo hay sitio' y otras producciones, mantuvieron una relación hasta el 2014.

Tras dedicar las breves palabras, la jurado de 'Yo Soy' decidió no dar más comentarios y dejó en claro que actualmente está abocada a su carrera, por lo que no opinó más al respecto.

El documental Herencia

Nicole Pillman es la encargada de llevar a cabo 'Herencia', un documental donde realiza un viaje a través de la música mientras elabora su último disco. En dicha propuesta aparecerán muchos músicos criollos, quienes revelan sus vivencias y dejan en claro el valor del género.

"Hablamos de nuestra música, cultura... es un legado maravilloso. 'Herencia' nos hará aprender un poco más de lo nuestro", confesó Maricarmen Marín. "Nicole Pillman es una de las peruanas guerreras que ha trabajado como hormiguita para lograr sus sueños", sentenció.