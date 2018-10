Critican duramente a Antonio Pavón por enseñarle a “matar” a animales [FOTOS]

Sheyla Rojas y Antonio Pavón no han dejado de recibir críticas por sus roles de papás. Primero la conductora de televisión estuvo en el ojo de la tormenta por pintar de azul el cabello a su hijo a su corta edad, sin embargo ella salió a aclarar que la pintura era de agua y salía rápidamente. Sin embargo, el español no se salvó de la ira de los cibernautas.

Luego de que el fin de semana Antonio Pavón compartiera en su Instagram una serie de fotografía de él en la Plaza de Acho junto a su hijo Antoñito, el exnovio de Sheyla Rojas no pudo parar con los cuestionamientos.

En las imágenes se puede apreciar cómo el único hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón recibe clases de toreo por su propio padre y por un especialista en la Plaza de toros de Acho, coso taurino ubicado en el distrito limeño del Rímac.

“#ACHO2018”, es la escueta leyenda que acompaña a las imágenes publicadas por el exparticipante de realities como ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’.

Aunque desactivó los comentarios en dicha publicación, los usuarios de Instagram dejaron notar su molestia en una publicación anterior de Antonio Pavón en dicha red social.

“Qué feo que le enseñes a tu hijo a maltratar animales.. disque torero”, “¿Eso le enseñas a tu hijo? A ver el sufrimiento de un animal, a inculcarle esa porquería que llaman ‘arte’, ¡qué clase de padre resultaste, pésimo de tu parte!”, “Que horror enseñándole a tu hijo a matar animales”, “Todo bien ¿pero llevarlo a Acho? Porque no le enseñas que los animales tienen otro propósito, no solo comerlos o torturarlos” y “¿Enseñando a matar toros? Really? En vez de enseñar el respeto por animales porque estamos en una sociedad podrida y de violencia.... Lástima total”, fueron los primeros cuestionamientos al español.

Otros usuarios resaltaron que si él considera que no hay nada de malo en enseñarle a su hijo a torear desde muy pequeño, no debió desactivar los comentarios de Instagram. “Si te parece que no es malo asesinar a los toros, ¿por qué eliminas la opción a comentar?” y “Y desactivó los comentarios... pobre niño, no lo traumes desde tan pequeño. Si él más adelante decide que le puede gustar pues que lo haga cuando crezca no le inculques ese maltrato a un niño inocente”, señalaron.



Otro usuaria se dirigió a Sheyla Rojas y le pidió velar por la salud mentar de Antoñito. “Decepcionada de la última publicación, todo lo bonito de ti lo eliminaste enseñándole a tu hijo lo que deberías corregir en ti, matar a animales por entretenimiento no es cultura ¡es solo tortura! @_sheyoficial, eres también su madre y sé que tú también ves mal que enseñe esto su padre a su hijo. ¡Decepción total!", expresó la cibernauta.

Antonio Pavón toreando

Críticas a Antonio Pavón en Instagram: