Flavia Laos celebra su amor con Patricio Parodi, pero le recuerdan que la negó

No ocultan su romance. La actriz Flavia Laos y el guerrero Patricio Parodi se han convertido en una de las parejas más seguidas por los usuarios en la red social Instagram. Los jóvenes peruanos confirmaron su relación amorosa antes de partir juntos a Colombia, destino que eligieron para celebrar el cumpleaños de la figura de 'Esto es guerra'.

Flavia Laos y Patricio Parodi no han dudado en compartir las mejores postales de su viaje en la red social Instagram. Incluso, ambos protagonizaron una romántica sesión de fotos en la playa. Cuando aterrizaron en Lima, la pareja no dudó en publicar unas tiernas fotos con emotivos mensajes que celebran su amor.

El primero en hacerlo fue Patricio Parodi, quien no dudó en describir cómo es el amor le tiene a la actriz de América TV en un significativo texto en la red social Instagram. Esto fue lo que escribió en su cuenta oficial. "Hablar como amigos, jugar como niños, discutir como novios y cuidarse como hermanos, eso es una relación".

Por otro lado, Flavia Laos publicó una foto de ambos en la playa en las que aparecen agarrados de las manos. El mensaje que le dedicó al 'Pato' Parodi no fue lo que llamó la atención. "It’s not where you go, it’s who you travel with (No es a dónde vas, sino con quién viajas) ¿Quien es tu compañero/a de viajes?"

Los usuarios de la red social Instagram no dudaron en manifestarle las reiteradas veces en que el competidor de 'Esto es guerra' la negó en televisión. Otros le comentaron, "el que la sigue, la consigue".