Tilsa Lozano estrena nueva pareja y sorprende con identidad de 'galán'

¿Dijo adiós a la soltería? La modelo peruana Tilsa Lozano, quien es una de las nuevas figuras de Latina, puso un alto a sus actividades en la pantalla chica para poder regresar a los escenarios de las discotecas. Ella compartió en su cuenta oficial de Instagram algunos de los mejores momentos que vivió al lado de sus acompañantes.

Tilsa Lozano, quien se encuentra separada del padre de sus hijas, Miguel 'Miguelón' Hidalgo, se habría aburrido de su etapa de soltera para poder buscar un nuevo amor. Todo indica que no tuvo que iniciar una búsqueda, ya que la persona que habría robado su corazón está siempre a su lado. ¿De quién se trata?

La modelo peruana y jurado del programa de talentos 'Los 4 finalistas' compartió una foto al lado de la persona que ha logrado "enamorarla". Además, se tomó unos minutos de su tiempo para dedicarle una tierna descripción, la cual ha causado las reacciones de los usuarios que siguen todos sus contenidos en la red social Instagram.

"Tilsa Lozano: con mi pareja. Lo que aún no tengo claro es cuál de los dos es la mujer y cuál es el hombre. Pimpi love, Zorro Zupe (@zorrein) Tilsa, hate me or love me (ódiame y ámame)"

De esta forma, la modelo confirmó que su mejor amigo, el Zorro Zupe, es su "nueva pareja". Los seguidores en Instagram no dudaron en manifestarse y pronunciaron que era una "amistad a prueba de hombres". Recordemos que los amigos se alejaron por un tiempo porque Miguel Hidalgo no aceptaba la unión.