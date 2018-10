Enrique Iglesias piensa casarse con Anna Kournikova

El cantante Enrique Iglesias acaba de deslizar su deseo de casarse con la madre de sus gemelos, la tenista Anna Kournikova. "No, no estamos casados, pero cuando llevas tantos años con la misma persona, como es mi caso, llegas a una dinámica, que es como la de estar casado. Yo tengo bebés, hemos estado juntos durante 17 años, así que cuál es la diferencia. Honestamente, creo en el matrimonio. Me gustaría casarme en un futuro”, manifestó en el programa de televisión británica Lorraine.

Hasta ahora, Iglesias no había mostrado interés alguno en casarse, pero al parecer la llegada de sus gemelos Nicholas y Lucy, le cambiaron la vida y le han hecho ver las cosas de otra manera. "Me siento increíble. Ser padre es uno de los mejores sentimientos del mundo. ¿Cómo me ha cambiado la vida? Ahora conduzco más despacio. Pienso más veces sobre las cosas estúpidas que estoy a punto de hacer antes de hacerlas", admite.

Iglesias y Kournikova, se conocieron hace 20 años en el vídeo musical de Escape, uno de los sencillos del álbum del mismo nombre lanzado en 2001. Los pequeños Nicholas y Lucy nacieron a mediados de diciembre de 2017, tras un embarazo que la extenista llevó en secreto y sin exposiciones.

Según declaró Iglesias en octubre al diario The Sun, él y Kournikova viven su relación mejor que nunca tras la llegada de sus hijos. "Probablemente estamos teniendo más sexo que nunca. El sexo no ha bajado. Como cualquier otra pareja, pasas por tus momentos altos y tus momentos bajos, y no siempre es perfecto. Pero es perfecto de un modo: es increíble verla ser tan buena madre. Es increíble ver a una madre hacer lo que hace, cuando el instinto de una madre aparece", declaró aquella vez.