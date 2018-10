Angie Arizaga le hizo fuerte amenaza a Rafael Cardozo por lanzar duro calificativo

Angie Arizaga y Rafael Cardozo, integrantes de 'Esto es guerra', se enfrentaron boca a boca al terminar un juego. El motivo de la discusión fue porque el brasileño puso en tela de juicio el desempeño de la popular 'Negrita' en el equipo de 'Los retadores'.

Luego que la expareja de Nicola Porcella fuera cambiada de equipo, de pasar de 'Los guerreros' a ' los retadores', Rafael Cardozo criticó el desenvolvimiento de su excompañera y dije presentir que ella no estaría cómoda con su nuevo grupo de competencia.

"Ay Rafael, ya te he dicho, si quieres hacer show, no me metas. Primer juego, primer día de la semana, no voy a responderte", dijo en su defensa la popular 'Negrita'.

Ante esta declaraciones, Rafael Cardozo pidió a la producción que por favor vuelvan a pasar las imágenes del momento del juego y puedan confirmar que Angie Arizaga no están entregando todo de sí.

"Bueno, producción por favor evalúen cómo juega Angie, porque de verdad ustedes no se dan cuenta, pero eso es abandono de juego. Ella no quiso llegar al columpio [...] La próxima vez que juegue así es para sanción", dijo fuerte el capitán de 'Los guerreros'.

El haber puesto en tela de juicio el desempeño de la 'Negrito' en el juego generó que Mario Irivarren y Mathías Brivio sea más claro y que explique el por qué considera que Angie no quisiera llegar al columpio.

"No se´si tiene miedo, no sé si no ha practicado. No sé si no está contenta es ese equipo. [...] Mira si no tiene miedo, es que no tiene ganas. Hay una gran diferencia entre no ser buena en el juego y otra en abandonar el juego", volvió a insistir Rafael Cardozo.

Pero Angie Arizaga recalcó una vez más que "no es mi juego" y que está feliz de ser parte de su nuevo equipo, 'Los Retadores'. "Rafa ¿deja de ver todo lo que hago, qué te pasa? ¿en qué momento cambiaste tanto?", agregó.

Rafael Cardozo ya no pudo defenderse más, pero lanzó fuerte calificativo contra la popular 'Negrita'. "Infelizmente tengo que quitar el titulo de una pasar a otra persona. Rosángela (Espinoza) tú no eres más la mazamorra. Ahí está la nueva mazamorra de Esto es guerra'".

Angie se mostró molesta al escuchar este calificativo y le respondió de inmediato. "Rafael conmigo guárdate tus calificativos", "conmigo de verdad no te metas".