Beto Ortiz causa polémica tras manifestarse sobre las actividades de Angelina Jolie en Perú

Beto Ortiz fiel a su estilo causó revuelo en redes sociales tras referirse a las recientes actividades de Angelina Jolie en nuestro país. El periodista utilizó su cuenta de Twitter para manifestar sobre la gran cobertura que le ha dado la prensa local a la actriz de Hollywood, quien estuvo el fin de semana en San Juan de Lurigancho realizando algunos actos benéficos para los refugiados venezolanos en Perú.

"No puedo más con los coleguitas reportando las actividades benéficas de “Maléfica”", fue el epígrafe que Beto Ortiz utilizó en su cuenta oficial de Twitter, donde diversos usuarios de la red social no tardaron en pronunciarse sobre el particular.

"Prefiero a la maléfica de Hollywood que a la de Fuerza Popular", "Amo a Angelina Jolie, ella es una celebridad y ver todos los días a Keiko ya me aburre", "Tan cansado de eso que te van hacer tocar el tema en tu programa...doblemente cansado..", "La política ya cansa. Con los guerreritos no pasa nada, relájate", "Peor es reportar de las mentiras de 'Choréfica'", se leen algunos tuis en la sección de comentarios de la cuenta oficial de Beto Ortiz.

Antes de este polémico tuit, Beto Ortiz, a través de su misma red social, escribió el siguiente mensaje que generó más de una reacción en el ciberespacio. "¿Y por qué no vino Scarlett Johansnon?".

Algunos usuarios han compartido algunas fotos con Angelina Jolie por su paso en San Juan de Lurigancho; no obstante, el sarcasmo del periodista Beto Ortiz generó algunas reacciones en redes sociales tras pronunciarse sobre la enviada de ONU.

En tanto, algunos usuarios de Twitter destacaron la labor filantrópica de Angelina Jolie, mientras que en su gran mayoría de cibernautas adujeron estar cansados de ver tantas noticias sobre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Beto Ortiz y el sarcasmo contra Angelina Jolie

