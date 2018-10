Rodolfo Gaitán Castro muestra pruebas en contra de anfitriona que acusó a su hijo [VIDEO]

Piero Gaitán podría salir libre en las próximas horas. Ante este temor, la joven que lo acusó de violación sexual dio la cara por primera vez en una entrevista con el programa “Buenos días Perú”, de Panamericana Televisión.

Margury Aguilar, la joven que acusó de abuso sexual a Piero Gaitán Castro de haberla violado cuando ella estaba sumamente ebria, se rectificó en su denuncia. Además negó que ella se haya besado con el joven músico antes del supuesto agravio que se habría dado el pasado 13 de junio en la calle Francia, en Miraflores.

“Llegamos, caminamos hacia el departamento. Diego nos preguntó que queríamos tomar. Nos trae unas latas de cerveza. No sé quien propuso los juegos. En ningún momento tuve un acercamiento con Piero Gaitán. Nunca me besé con él, no lo hice con nadie”, comentó Margury Aguilar, también conocida como ‘Maya la colombiana’, durante la entrevista para las cámaras de Panamericana Televisión.

"Yo solicito ir al baño y se me dice que el baño del primer piso estaba malogrado [...] me sentía muy mareada, es ahí donde pierdo el conocimiento. En ningún momento he indicado que me han dopado, eso es totalmente falso. Cuando yo reacciono, cuando cobro el conocimiento, no de una manera lúcida evidentemente, es ahí donde me encuentro en una cama [...] me veo totalmente desnuda y a quien veo encima mío es a Piero Gaitán [...]", añadió la joven.

Antes estas contundentes declaraciones, los padres de Piero Gaitán, Magaly García y Rodolfo Gaitán, se presentaron en el programa de Lady Guillén “Tengo algo que decirte” para defender a su hijo y mostrar supuestas pruebas en contra de la joven que ha sido acusada de estafar a otras personas.

Rodolfo Gaitán y Magaly García volvieron a cuestionar a Margury Aguilar debido a que ha brindado diferentes versiones de lo que pasó en junio pasado. Como se recuerda, la joven señaló que el actor Javier Dulzaides y Diego Núñez fueron los cómplices de Gaitán Castro.

Según los padres de Piero, la joven se contradice en sus testimonios. "Recuerda lo que le conviene", señaló el intérprete ayacuchano.

El integrante del dúo Gaitán Castro aseguró que la popular 'Maya la colombiana' señaló que le parece raro que la anfitriona ahora aparezca en televisión, cuando hay posibilidades de que Piero salga en libertad.

Los padres de Piero Gaitán Castro aseguran que el joven que está en prisión está encerrado injustamente. También dejaron entrever que la mujer estaría protegiendo a Diego Núñez, quien fue el anfitrión de la reunión que hubo entre la mujer y los tres muchachos.