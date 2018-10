Anyella Grados recibe fuertes ataques en redes tras coronarse Miss Perú 2019 [VIDEO]

Anyella Palema Grados Meza revela que vivió la emoción más grande de su vida tras coronarse como la nueva Miss Peru 2019, pero esa dicha le ha durado poco porque en redes sociales ha recibido fuertes calificativos por sus rasgos físicos.

La situación de Anyella Grados ha sido más critica luego de realizar una entrevista en un conocida medio local, dónde explicó sobre el bullying cibernético y adujo que si ella recibió la corona es porque Perú así lo quiso.

"Estoy aquí sentada frente a ustedes y soy Miss Perú 2019 duela a quien le duela. Me van querer muy pronto(...) Me van querer como reina", manifestó Anyella Grados en una reciente entrevista brindada al Comercio.

Anyella Grados estuvo en el programa "Válgame Dios" de Latina, conducido por Rodrígo González y Gigi Mitre, donde pidió las disculpas del caso y explicó que lo que más me duele es que se hayan metido con su madre.

"Me siento muy orgullosa de ser chola, de ser indígena, de pertenecer a Perú y de representarlo ahora y no tendría porque sentirme mal. Me quiebro si un poco, me siento mal que se metan con mi familia, con mi madre, que le insulten(...) Lo lamento; tal vez, algunas personas lo han tomado de otra manera mis declaraciones", expresó.

Anyella Grados, quien representó a La Libertad y actualmente estudia Ciencias de la Comunicación, zanjó el tema que está dando de que hablar en redes sociales y que además en Instagram le han dejado fuertes mensajes que le han hecho 'quebrarse' a la Miss Perú 2019.

Anyella Grados en el programa 'Válgame Dios' de Latina