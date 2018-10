Gigi Mitre habla de las cirugías de Angelina Jolie y ‘Peluchín’ le dice “envidiosa” [VIDEO]

Angelina Jolie pisó suelo peruano el último domingo 21 de octubre y el primero en anunciarlo fue Rodrigo González, quien a través de sus redes sociales mostró un video del preciso momento que la estrella de Hollywood llegó al aeropuerto Jorge Chávez.

El conductor de televisión aseguró que este lunes 22 de octubre iba a mostrar más imágenes de la llegada de Angelina Jolie en el programa ‘Válgame Dios’. ¡Y así lo hizo!

En las exclusivas imágenes de Latina se ve a la ex de Brad Pitt con una vestimenta bien sobria y con lentes oscuros en compañía de representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Tras ver las exclusivas imágenes del arribo de Angelina Jolie en Lima, los conductores de Latina y los panelistas invitados (Daniella Cilloniz, Erick Sabater y Jamila Dahabreh) hablaron del aspecto físico de la embajadora de la ONU, actriz, directora de cine y estrella de Hollywood.

Cuando Daniella Cilloniz señaló que Jolie no suele maquillarse cuando cumple sus funciones como embajadora de la ONU, Gigi Mitre lanzó un comentario sobre las supuestas cirugías de la estadounidense. “Sí, se relaja en maquillaje, pero en vainas, nos gana a todas”, expresó en vivo la conductora. “Se ha operado bastante, a mí me parece. Es regia, linda, guapa, pero no porque sea de Hollywood (no vamos a hablar”, añadió.

Cilloniz se rió de las declaraciones de Gigi, pero el que no se mostró muy contento fue Rodrigo González, a tal punto que llamó “envidiosa” a su mejor amiga.

Angelina Jolie en Perú

La cineasta y actriz ganadora del Óscar Angelina Jolie llegó el domingo a Perú para cumplir sus funciones como enviada especial para ver la situación de los refugiados venezolanos, en calidad de embajadora de la ONU.

Jolie pisó el aeropuerto Jorge Chávez vistiendo un buzo cómodo y salió por la puerta de vuelos internacionales acompañada del personal de ACNUR, la agencia del organismo mundial. Antes de instalarse en un hotel, la actriz se reunió esa tarde en San Juan de Lurigancho con venezolanos refugiados.

Según el comunicado del organismo de la ONU publicado en Ginebra, Angelina Jolie llegó para reunirse con organizaciones “que contribuyen a la respuesta humanitaria” y con representantes del gobierno peruano. “Visitará programas que brindan protección y asistencia a solicitantes de asilo, refugiados y familias de acogida, y observará la generosa respuesta de Perú, uno de los países más afectados por el aumento de refugiados y migrantes venezolanos, el mayor movimiento de personas en la historia reciente de América Latina”.



Este es el primer viaje de Jolie a América Latina luego del 2012, que visitó Ecuador. “Como ciudadana, estoy mirando un entorno mundial que parece ahora más problemático e incierto que en cualquier otro momento de mi vida. Imagino que muchos de ustedes pueden sentir lo mismo”, declaró la actriz en su discurso del 2017. Ese año estrenó como directora Primero mataron a mi padre, la celebrada y conmovedora película sobre Camboya.