Ampayan a Nicola Porcella con joven y revelan su identidad en vivo [VIDEO]

Luego de que Angie Arizaga revelara que su relación con Nicola Porcella empezó como un juego en ‘Esto es Guerra’, el modelo empezó la semana acaparando la atención de los cibernautas.

Tal y como Latina lo anunció durante sus comerciales, ‘Válgame Dios’ presentó un ‘ampay’ a Nicola Porcella saliendo de una conocida discoteca bien acompañado de una mujer, a quien le agarra de la mano en todo momento.

Pese a que Nicola Porcella aseguró que por ahora solo quería disfrutar de su soltería, el competidor de ‘Esto es Guerra’ fue captado con una joven que corresponde al nombre de Brunella Merino.

En las imágenes se ve a Nicola Porcella en estado de sobriedad. Caso diferente fue el de la modelo, quien parece estar mareada, a tal punto que no tiene equilibrio de su cuerpo.

Angie Arizaga sorprendió con sus declaraciones sobre Nicola Porcella y reveló lo que pocos sabían de su polémica relación con el modelo.



Si bien siempre hubo especulaciones de que la relación de Angie Arizaga y Nicola Porcella era “armada”, recién la popular ‘Negrita’ confesó que su historia de amor comenzó como un juego en ‘Esto Es Guerra’, pero pasado el tiempo realmente se enamoraron.



Arizaga, quien la semana pasada la pasó mal en ‘Esto es Guerra’ por no contar con el apoyo de Nicola Porcella ni de sus demás compañeros de los ‘Guerreros’, reveló que el modelo fue su segundo enamorado.



“Fue de la nada. Siempre bromeaba con Nicola y me decía; ‘el que se enamora pierde’. Siempre nos hacían jugar y así sucedió, no lo pensé. Nicola fue mi segundo enamorado y duré bastante tiempo, aprendí mucho de eso”, declaró Angie Arizaga para las cámaras de ‘Estás en todas’.



“El público vivió todo lo que pasó en nuestra relación, lo bueno y lo malo, pero estoy agradecida por todo. Y, como dicen por ahí, a veces hay tanto amor que no pueden estar juntos, creo que eso pasó con lo nuestro. A Nicola siempre le voy a desear lo mejor, no me gusta llevarme mal con nadie”, agregó la joven que participó junto a Porcella en la telenovela ‘Ven, baila, quinceañera’.