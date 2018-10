Tina Turner habla por primera vez del suicidio de su hijo

Tina Turner rompió su silencio y habló por primera vez en una entrevista con BBC News, sobre el suicidio de su primogénito, Craig en julio de este año. "Fue el día más triste de mi vida como madre. Y me resultó doblemente impactante porque mi hijo se había vuelto a enamorar y había conseguido empleo", contó.

"Todavía no sé qué lo llevó al límite. Me había confesado que nunca había sentido antes algo tan fuerte por una mujer como lo que ahora sentía por su nueva novia. La trajo a reunirse conmigo en agosto, para su cumpleaños. Él había decorado su departamento que le compré hace años. Había conseguido un nuevo trabajo en una importante empresa de bienes raíces en California, con lo que estaba muy contento. No tengo idea de lo que lo derribó. Creo que se sintió muy solo. Pero cuando pienso eso, ¿por qué no llamó a la nueva novia que tanto amaba? No lo entiendo", contó Tina Turner bastante dolida.

La intérprete que se hizo famosa en la década de los 80, reveló que su hijo era una persona introvertida. "Era muy tímido, pero ahora, cuando escucho nuestras últimas conversaciones, noto un cambio. Las últimas veces que hablamos, las conversaciones fueron diferentes, y no lo supe hasta después del suicidio", se lamentó.

El pasado 3 de julio, un vocero del Departamento Forense del Condado de Los Angeles, confirmó que Craig Turner se había matado de un balazo en su residencia en Studio City, California. El hombre