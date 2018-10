Magaly Medina pide que no miren su cara y hace confesión por operaciones

Respondió a quienes la critican. La periodista Magaly Medina, quien sigue disfrutando de momentos románticos con su pareja, el notario Alfredo Zambrano, usó su cuenta oficial de Instagram para mostrar lo bien que lo pasa lejos de la televisión. Recientemente, ella publicó una serie de fotos en las que luce un maquillaje, el cual ocasionó que despierten rumores por presuntas cirugías estéticas.

En su cuenta de Instagram, la famosa 'Urraca', Magaly Medina, recibió una serie de comentarios negativos por las presuntas intervenciones que se habría realizado durante sus vacaciones. Para evitar que se sigan generando especulaciones, la también empresaria hizo un pedido para que no miren su cara, enviando un contundente mensaje a sus detractores.

"Favor de no mirar con lupa mi rostro, y sobretodo, evitar especulaciones sobre uso de botox y chismes baratos sobre nuevas cirugías que no tengo. Cuando me las realice lo publicaré si ningún rubor. Ustedes me me conocen, y yo no guardo secretos, menos, los de belleza. Make up, botox, cirugía plástica, rumores, hermosa".

Luego de expresar en una publicación que no tendría ningún problema en contar si se opera nuevamente el rostro, Magaly Medina dejó el siguiente comentario en el video que compartió con sus fieles seguidores en la red social Instagram.

"¿Qué tal, cómo están pasando su domingo? Espero que todo súper bien en familia. Es el día en que uno se reúne con la familia, con los amigos, con la gente que uno ama. Así que, pásenla bien, mañana empezamos una nueva semana. Pásenla lindo, besos".