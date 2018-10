Instagram: Gloria Trevi se lleva terrible susto antes de conferencia [VIDEO]

La cantante Gloria Trevi se mofa de su accidentada salida de un exclusivo recinto. La artista mexicana publicó un video en Instagram, donde sus fanáticos lejos de preocuparse por su 'tragedia' terminaron riéndose del ameno material audiovisual.

Tras lanzar el tema "Me Lloras", Gloria Trevi no deja de asombrar en Instagram con las diversas publicaciones con respecto a sus nuevos proyectos musicales, así como sus constantes actividades cotidianas que se roban más de una sonrisa entre sus fanáticos.

"Expectativa y realidad", escribió Gloria Trevi en el reciente video que se ha convertido en uno de los favoritos del fin de semana y fanáticos no han dejado de comentarle.

"Una caída sirve para volver a levantarse con más estilo", "Pasa hasta en las mejores familias", "Me asusté mucho, pero el final me encantó", "Todos hemos tropezado en algún momento, pero lo mejor es reírse", "Lo malo no es caer, sino saber levantarse con mucho estilo", fueron algunos mensajes que le dejaron en la sección de comentarios de Instagram.

En el material audiovisual, publicado en la plataforma digital Instagram, se aprecia a Gloria Trevi con un vestido amarillo de gran escote y su elegancia al caminar casi le cuesta una terrible caída en su salida para dar una rueda de prensa.

En pocas horas, el video de Gloria Trevi ya cuenta con medio millón de reproducciones y miles de comentarios que destacaron el estilo con el que siguió su paso la intérprete de "Me siento tan sola".

Video polémico de Gloria Trevi