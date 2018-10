El artista del año: Manolo Rojas señala injusto emparejar a Daniel Darcourt y Pedro Loli.

El reconocido comediante Manolo Rojas mostró su incomodidad con la producción del 'El artista del año: El dúo perfecto', conducido por Gisela Valcárcel, y dijo que el dúo Daniela Darcourt y Pedro Loli es injusto para los participantes.

El también actor, quien participa en el reality de baile 'El artista del año: El dúo perfecto', considera que tanto la salsera como el cantante de cumbia han sido campeones en la primera y segunda temporada del mismo programa, y debido a este acontecimiento le pone en desventaja no solo a él, sino también a los demás competidores.

"A mi realmente me parece injusto ante los demás participantes, porque no hay igualdad, ni equilibrio, no porque sean buenos cantantes, sino que ambos vienen de haber levantado la copa. La producción no debió permitir eso", dijo el cómico peruano tras comentar que está entrenando a nuevos valores de la comicidad llamada 'Los vándalos del humor', quienes ya destacan en eventos corporativos.

Pese a presumir que la producción del programa 'El artista del año: El dúo perfecto' tiene preferencia por Daniela Darcourt y Pedro Loli, Manolo Rojas se mostró optimista y confía llegar hasta la final junto a la cantante Vernis Hernández, quien es su pareja en la competencia.

"Igual Vernis (Hernández) y yo dejaremos todo en la pista. Nuestro deseo es llegar juntos a la Gran Final", aseguró el cómico Manolo Rojas.

Recordemos que hace unos días, el humorista Manolo Rojas se defendió ante las críticas de sus compañeros, quienes señalaban que él no baila ni canta.

"He dejado que digan, que hablen, pero muchos no habían nacido cuando yo ya estaba haciendo mi show y cantando. Y a los que me criticaron yo puedo decirles en donde han fallado, sin la necesidad de ser un maestro de música, solo por criterio, pero no voy a caer en eso. A la edad que tengo ya no estoy para pelearme con chicos que recién están incursionando", aseguró.