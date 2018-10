Gisela Valcárcel, habla sobre el debut de su hija en musical teatral

Mamá orgullosa. Gisela Valcárcel se mostró muy ilusionada y señaló que no se perderá el debut de su hija Ethel Pozo en su debut en el teatro musical convertida en el 'Hada Reina' de 'Hadas: nunca dejes de soñar', la historia creada y producida por Mandrágora Entertainment que se presentará en dos únicas funciones el próximo sábado 3 y domingo 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima acompañada del Ballet Municipal.

"La verdad no me la imagino convertida en Hada. ¡Quiero verla! Estoy muy ilusionada, porque además 'Hadas' es un espectáculo que he visto desde su primera puesta hace algunos años, es un show que siempre recomendaré porque tiene un mensaje fabuloso, el seguir soñando, el creer, el que nunca se deben acabar la fe y la confianza por más que algunas cosas se vean duras; y desde 'Hadas' y las historias que cuentan en cada puesta es muy lindo. ¡Así que lo recomiendo!", dijo la popular conductora agregando que "Sé que lo va a disfrutar y el que esté en el Teatro Municipal es un regalo para cualquier actriz. He visto varias hadas y esta no me la perderé, así que espero encontrarlos a todos, en estas dos funciones".

Gisela, además, opinó sobre el debut que junto a Ethel tuvo en la sintonizada serie 'De vuelta al barrio'. "Fue muy lindo, una experiencia muy gratificante en todo sentido, volver a ver a los amigos, emocionarme y saber que podemos seguir divirtiendo a las personas me encanta. Además, hacerlo al lado de Ethel es algo que jamás imaginé. ¡Me encantó! Ethel ha tenido desde hace mucho, varias lindas oportunidades, en algunos casos buscadas por ella, la he visto en algún momento diciéndole a directores: 'Quiero participar en tu casting'. Entonces, sin duda, ella ama este mundo y eso a mí me da alegría, pero también siempre estoy deseando que le vaya bien, es algo tan expuesto".