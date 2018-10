Sheyla Rojas provocaría la separación de Flavia y Patricio tras increíble revelación [VIDEO]

Patricio Parodi y Flavia Laos disfrutan de su amor y sus vacaciones en pareja, y así lo demuestran a través de Instagram, donde lucen más felices que nunca; sin embargo, los problemas podrían llegar a la relación tras una impactante revelación en el último programa de 'Estás en Todas', la cual estaría relacionada con Sheyla Rojas.

Tras confirmarse la relación entre los chicos de la farándula, sus compañeros de 'Esto es Guerra' no dudaron en opinar al respecto, pero uno de sus amigos habría realizado una confesión que pondría en aprietos a Patricio Parodi, quien no tendría mucha imaginación para llamar con cariño a sus parejas.

Fue Hugo García quien reveló que ambos ya habían salido en una cita de parejas, donde se llamaron con cariño "gordita y gordito". Sus apelativos no pasaron por alto para 'Choca' Mandros, quien confirmó que Patricio Parodi llamaba de la misma forma a Sheyla Rojas cuando ambos era pareja hace unos años.

"No quiero ser pincha globos, pero los amigos están para ayudarte [...] pero Hugo, tu eres uno de sus mejores amigos y lo que acabas de hacer no sé cuánto te lo va agradecer Patricio cuando regrese. Tú dijiste que se dicen 'gordito' y 'gordita' y que yo recuerde, en una relación anterior que no quiero decir su nombre, se decían 'gordito' y 'gordita'", dijo el conductor del programa mientras se burlaba en vivo, sin imaginar que podría generar un gran problema.

Ante lo sucedido, Sheyla Rojas no logró ocultar su incomodidad al recordar dicho momento, por lo que rápidamente calló a su amigo en pleno programa. "¡Choca, puedes callarte! No seas malo, tu corazón es oscuro", dijo fuerte la conductora, quien intentó cortar con el incómodo momento.