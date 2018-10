Yanet García explota contra su ex tras llamarla interesada con contundente mensaje [VIDEO]

Yanet García, la chica del clima de México, no se quedó de brazos cruzados al enterarse que su ex despotricó en su contra y dejó entrever que sería "interesada", por ello no dudó en enviar un comunicado donde arremetió contra el gamer con un contundente mensaje, dejando en claro la verdad detrás de la ruptura.

Como se recuerda, el fin de la relación entre Yanet García y el jugador Douglas Martin causó gran revuelo entre sus fans, debido a que en un inicio se pensó que él había dejado a la modelo por dedicarse a ser gamer; sin embargo, paralizó los medios de espectáculos al dejar mal parada a la 'chica del clima' asegurando que finalizaron porque "quería un porcentaje" de lo que él ganaba en la plataforma de videos 'FaZe Censor'.

La guapa conductora decidió romper su silencio, y mediante un comunicado a través de su cuenta de Instagram, dejó en claro que ella impulsó su carrera gracias a su propio esfuerza, por lo que ha sabido aprovechar “las oportunidades que la vida le ha brindado”, y pese a las palabras de su ex, exclamó que ha luchado por no depender de nadie en ningún sentido.

“He ido construyendo una carrera con la esperanza de que a la larga rindiera frutos (...) Terminé mi carrera de contabilidad porque sabía que era necesario contar con estudios que me respaldaran si mi plan principal no funcionaba; aun así, decido luchar por mis sueños y emprender mi negocio: la apertura de mi academia Yanet García Models, que afortunadamente se ha convertido en un proyecto rentable”, dijo la modelo en su comunicado, desmintiendo las palabras de su expareja.

Yanet sentenció que Douglas ya no es el chico del que se enamora, y asegura que él la cambió por el dinero, por lo que desestima sus afirmaciones.