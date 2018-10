Shirley Arica expone terrible cicatriz tras ser brutalmente golpeada por su expareja [VIDEO]

Tras mantenerse muchos meses lejos del ojo público, la modelo Shirley Arica reapareció en la última edición del programa 'Válgame Dios' donde reveló la indignante razón por la que tuvo que desaparecer de los medios y someterse a dos cirugías tras quedar muy afectada tras ser víctima de violencia por parte de su expareja Angelo Ricci.

Arica reapareció en el programa de Rodrigo González donde volvió a denunciar la agresión que recibió por parte de Angelo Ricci, con quien mantuvo una relación muy corta que terminó en un caso grave de maltrato en su contra, a tal punto de dejarle una terrible cicatriz en el hombro izquierdo a raíz de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida tras tener la clavícula rota por los golpes que recibió.

"Es un tema delicado porque hasta el momento sigo en un juicio con él, esperando respuesta de la Fiscalía porque no se da la sentencia. Me rompió la clavícula, por eso estuve que salir de Combate y no estuve en pantallas todo este tiempo", comentó la modelo.

"No podía cargar a mi hija, no podía trabajar, no podía manejar, no podía hacer nada. Este mes se cumple un año del juicio", manifestó la figura de televisión, quien pidió que la justicia le haga caso, ya que hasta el momento no se han tomada cartas en el asunto y el proceso continúa.

Como era de esperarse, sus palabras generaron indignación entre los panelistas y conductores de 'Válgame Dios', ya que Rodrigo González y Karla Tarazona no dudaron en exigir que se tome más consideración al caso de agresión, el cual llevó a que Shirley salga de Combate para ser sometida a las operaciones.

Shirley Arica en Nunca más

Como se recuerda, Shirley Arica se presentó en el programa 'Nunca más' para denunciar el terrorífico momento en el que vivió, donde su vida estuvo en riesgo tras la brutal agresión de la que fue víctima, y pese a que fue hace un año y tiene todas las pruebas correspondientes, aún no recibe justicia.