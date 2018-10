Magneto y Mercurio esperan el ‘sí’ para serie

Algo impensable para los fans se hizo realidad. Las emblemáticas agrupaciones Magneto y Mercurio se juntaron y ya están en nuestra capital para presentarse en una única función esta noche.

Ayer, en un céntrico hotel de San Isidro, sus integrantes se juntaron, y Alex, Tono y Alan respondieron algunas interrogantes de la prensa.

Cuando le preguntaron sobre la llegada de los fans de diversos países del continente se mostraron muy emocionados y agradecidos.

“Muchas fans vienen de diversos lugares de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Chile), por lo que Lima se vuelve un centro para todas. Este concierto es una oportunidad para todos los fans de Sudamérica y que puedan disfrutar de nuestro show en conjunto”, dijo Alex.

Además, también se pronunciaron sobre la posibilidad de que Magneto tenga una miniserie por la plataforma de streaming Netflix. Alan dijo que “Todavía no es 100% confirmado, pero nos encantaría. No es específicamente para Netflix, hemos estado en pláticas con un director en México. Él es quien está interesado en hacer algo. Aún no sabemos si será una serie o documental. Pero sí lo queremos llevar a cabo, incluyendo a Mercurio. Nosotros seguiremos empujando para que esto suceda”.

Finalmente, Tono opinó sobre cómo están viviendo este tour de reencuentro. “Este proyecto inició conversando con algunos empresarios. No teníamos el gusto de conocer a nuestros hermanos de Mercurio. Hemos disfrutado descubrir que tenemos la misma forma de pensar, fluyó con mucha química. Nos motiva ver a las fans que siguen yendo a nuestras presentaciones. Siempre hubo el mito de juntarnos y que ahora se lleva a la realidad”.

Claves

Único Concierto. Hoy, desde las 8:00 p.m. en el Law Tenis, en Jesús María.

Repertorio. ‘Vuela vuela’, ‘40 grados’, ‘La puerta del colegio’, ‘Obsesionado’, ‘Para siempre’, entre otros.