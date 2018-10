Lady Guillén hace polémica revelación tras pasar por curación en vivo por dos pastores [VIDEO]

La conductora de 'Tengo algo que decirte', Lady Guillén, quedó sorprendida al someterse a curación en vivo por parte de dos pastores, líderes de la Comunidad Cristiana Caristmática, quienes fueron invitados al set de Latina para demostrar que sus sanaciones son reales.

Distintas personas han asegurado que fueron curados de diferentes males como dolencias, enfermedades y hasta malformaciones gracias a la mano de pastores, quienes mediante su fe supuestamente harían que la voluntad del todo poderoso pueda poner fin con los problemas de la gente.

Por ese motivo, el pastor Jorge Lau y el pastor Héctor Hernández, representantes de la mencionada doctrina, conversaron con Lady Guillén y le dieron a conocer cómo podían llegar a terminar con los males de mucha gente, siempre y cuando tengan fe. Por ello no dudaron en realizar demostraciones en vivo, curando a distintas personas que fueron parte de la audiencia del programa 'Tengo algo que decirte' de Latina.

Pese a que todas las personas que se sometieron a esta sanación por parte de los líderes de la Comunidad Cristiana Caristmática señalaron que se sus dolencias desaparecieron, Lady Guillén todavía no creía al 100%.

Esto la motivó a pasar personalmente por el proceso de curación de estos dos personajes para eliminar un dolor de cuello que la venía quejando desde hace tiempo.

"Pastor, si usted me quita este dolor, yo le voy a creer. Pero si no tengo ninguna recuperación lo voy a decir públicamente", advirtió la conductora de 'Tengo algo que decirte' de Latina dirigiéndose fijamente en ambos pastores.

Tras pasar por el procedo de curación, Lady Guillén reveló que la intensidad de su dolor en el cuello disminuyó.

"A mi me duele aún, no se me ha pasado. Me duele todavía cuando hago acá [señalando parte de su cuello]. Me dolía peor, cierto. Ha bajado el doro, sí, pero me duele. No miento", dijo la conductora del programa de manera seria.

Sin embargo los pastores aclararon que hay personas que logran sanarse de manera rápida, mientras que otras de forma progresiva.

Aquí el video de Lady Guillén con los pastores