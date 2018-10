Colectivo acusa a Mecano de homofobia

El reconocido grupo español Mecano se encuentra en medio de la polémica a raíz que un colectivo LGTI los acusó de homofobia, algo que según señalaron comprobaron al analizar una serie de canciones dentro de su repertorio. La asociación de nombre Arcópoli denunció que uno de los sencillos de la banda llamado 'Stereosexual', evidencia el rechazo de la agrupación hacia la homosexualidad. Parte de la letra dice: "debí mezclar ayer hasta volverme maricón", esto según los denunciantes, evidencia que "considera la homosexualidad como un efecto secundario de alcohol".

Estas reacciones surgen luego que dos concursantes de reality de talento 'Operación Triunfo', el cual se realiza en España, decidieran omitir por completo una parte de la canción 'Quédate en Madrid', donde en específico se dice la palabra "mariconez". En la gala estuvo presente, Ana Torroja, quien de hecho, fue una de las vocalistas del grupo y desmintió que las canciones de la banda atentaran contra la comunidad LGTBI.

"Cuando la canción dice 'siempre los cariñitos me han parecido una mariconez', quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería (…) Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería de cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre", fueron las palabras de la cantante difundidas en un comunicado. lLuegho, en su cuenta de Twitter, la cantante escribió: 'Yo no he autorizado a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y nadie puede modificar una letra sin el permiso del autor".