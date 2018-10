Acosador de Kendall Jenner fue capturado en piscina de la modelo [VIDEO]

Pidió respeto a su privacidad. La modelo Kendall Jenner tuvo que afrontar una incómoda situación. La estrella del reality 'Keeping up with the Kardashians' recibió la visita de un acosador. Este ingreso a su vivienda dos veces, siendo capturado en el segundo día. Su hermana menor, Kylie Jenner, usó su cuenta oficial de Instagram para compartir la denuncia que hizo la celebridad.

En una serie de historias que compartió Kylie Jenner en Instagram se pueden leer unos extensos mensajes que escribió su hermana mayor Kendall, en los que la modelo explica cómo la prensa "pone en riesgo su vida" al seguirla en todo momento, además de captar en fotografías la ubicación exacta de su vivienda, siendo un aporte para los acosadores.

Lo joven modelo mencionó que los paparazzis y medios de comunicación deberían de "sentir vergüenza" por perseguir a los famosos, tomando en cuenta que "ella sabe en lo que se metió", según indicó en los escritos. Kendall Jenner tomó como referencia las informaciones que proporciona el portal de noticias TMZ, quienes no dudan en compartir en sus contenidos información de la estrella de televisión y el modelaje.

Sobre el caso de acoso. Se identificó que el hombre que ingresó a la vivienda de la modelo se llama John Ford, de 37 años, un ciudadano canadiense. Este no será deportado a su país o enviado a una prisión ya que no existe una denuncia por un "delito violento".

Se precisa en la información que compartió el portal de informaciones anteriormente citado que el acosador de Kendall Jenner trepó las montañas para poder ingresar a la vivienda de la modelo. Buscando refugio en el área de la piscina de su casa. El hombre solo fue detenido por 36 horas.