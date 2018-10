"Tu ego te está llevando a perder piso"

Luis Miguel no para de protagonizar titulares. Ya se por la esperada segunda temporada de su serie autobiográfica de Netflix, por sus ex amores, apariciones públicas o por su creciente popularidad y cuenta bancaria. Ahora, ha sido una fan quien se atrevió a escribirle una carta, bastante dura, todo con el fin de decirle al 'Sol de México' que su ego lo está llevando a perder el piso y que de seguir así se quedará sin apoyo.

"Qué tristeza que no valores esta segunda oportunidad que te ha dado la vida de hacer lo que claramente te apasiona: cantar", dice la misiva. "Qué lástima que no respetes a quienes te dieron esta segunda oportunidad y que de nueva cuenta creyeron en ti: amigos, socios, empresarios y, lo más importante, nosotros, tu público. Qué enojo que no valores el esfuerzo económico que hacemos tus fans por pagar entradas a tus conciertos, continúa diciendo. "Qué desilusión ver a un hombre maduro haciendo berrinches como niño chiquito en el escenario y faltando al respeto a su equipo", reveló la prensa mexicana.

La fan, continúa "Qué ilusión que llegue el día que te permitas gozar plenamente de cada segundo sobre un escenario, en lugar de estar pidiendo que le suban o bajen al audio. Qué tristeza que no valores y te des cuenta que no todos tienen el don de tu voz y no todos pueden tener una segunda oportunidad, sufres de un tema en el oído y si creyeras que hay una parte que tú te la causas, posiblemente harías un alto y empezarías a escuchar lo que claramente no quieres escuchar: los consejos de los que te aprecian y ven tu talento, termina. ¿Quién firma? "Una fan que ha visto cinco veces tus conciertos en esta gira", finaliza esl escrito.