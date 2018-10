Becky G irreconocible con nuevo look para el estreno de su nueva canción [VIDEO]

La reggaetonera, Becky G, no se detiene y en esta oportunidad lanza un nuevo tema junto a Joss Favela, “Pienso en ti”. Desde primeras horas del 19 de octubre, el videoclip se encuentra disponible en la plataforma de YouTube, superando 51 mil reproducciones.

La melodía de la nueva canción de la artista de 25 años se aleja completamente a su estilo, el reggaetón, por eso llamó la atención de sus fanáticos, pero otro de los detalles que ha dejado atónitos a su legión de fans fue el cambio de look con el que aparece en el nuevo videoclip.

Desde que anunció la salida de “Pienso en ti” en su cuenta personal y verificada en Instagram, viene provocando gran asombro por el novedoso color de cabello que escogió para las grabaciones del video musical.

Tal y como podemos ver en las imágenes publicadas Becky G luce una melena castaña clara. Sus fanáticos fueron los más sorprendidos por su radical cambio de look.

“No pareces tú”, “Te queda mejor el cabello moreno”, “Vuelve a tu color natural, este no te queda nada bien”, “¿Por qué te teñiste el cabello? No me gusta”, “Luces mayor, como una señora”, fueron algunos de los negativos mensajes que recibió la artista en su cuenta de Instagram.

Así como hubo comentarios criticando su look, Becky G también algunos internautas la llenaron de cumplidos y felicitaron la colaboración que realizó para la canción ‘Pienso en ti’ de Joss Favela. “Hermosa tú y tu voz”, “Talento a montón”, “Buena combinación”, “Un romático tema, lejos de tu faceta. Me encanta”, fueron los comentarios al pie de su video en YouTube.