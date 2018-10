HBO: Programación especial por el "mes del terror"

El canal HBO presentó una programación especial dedicada al cine del terror. En el ciclo llamado 'Mes del grito' (por HBO Plus), se estrenarán cintas clásicas y estarán acompañadas por capítulos de la serie Fantasmagorías, que con influencia de los comics, en cada episodio de dos o tres minutos muestra "una historia o leyenda que ha aterrorizado a generaciones de latinoamericanos".

Hasta el 21 de octubre, transmitirán: Annabelle: creation, last house (mañana) Split, get out, the gift(sábado), Keep watching, ouija: origin of evil, quarantine (domingo). Como estreno, la cinta Keep Watching (mañana 8:00 p.m), que narra la llegada de extraños a una casa y que obligan a los miembros de una familia a jugar un aterrador juego de vida o muerte.

En la semana del 22, transmitirán: Resident evil: final chapter, Cult of chuckie, Unbreakable, entre otros. El estreno es 'It comes at night', el 26 de octubre a las 8p.m. La película es ambienta en un mundo después de que un misterioso apocalipsis deja como sobrevivientes a dos familias. Las personas se ven obligadas a compartir la misma casa en aras de mantener alejado al mal externo, solo para descubrir que el verdadero horror podría venir de adentro.

Para la última semana de octubre, el canal ha programado 'Seven', 'Night of Creeps' y Happy Death day. Y, el 31, se estrenará un capítulo de 'Fantasmagoría', dedicado a terrorífica leyenda urbana de 'La rubia del baño'.