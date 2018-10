Rebeca Escribens, cantará en 'Antes muerta que llorona'

Rebeca Escribens vuelve a los escenarios musicales para mostrar su faceta como cantante y ello en el concierto 'Antes muerta que llorona', junto a Shantall, Susan Prieto y Susan Ochoa, las voces más aplaudidas y admiradas en las competencias de canto más importantes de la televisión peruana. "Se acerca una fecha importante para tres mujeres a las que respeto y admiro muchísimo, Shantall, Susan Prieto y Susan Ochoa. ¡Ay me muero por escucharlas! y yo también estaré ahí para cantar. Acepté la invitación y estoy feliz", dijo entusiasta.

La conductora de 'América Espectáculos', agregó "Por ahí me echaré temas como: 'Detrás de mi ventana' de Yuri, ¡Amo esa canción! Además, recuerdo mucho que la cantaba mi madre y me gustaría cantar también un tema de Thalía, que se llama 'Brindis', la letra es hermosa y quisiera que la escuchen. Estoy bastante emocionada porque yo soy aficionada al canto; no soy profesional, alguito de preparación tengo, aunque no tengo el nivel de estas tres monstruas de la canción con voces espectaculares; pero ahí estaré temblando, feliz de estar con ellas en un concierto único".

'Antes muerta que llorona' se presentará el 9 de noviembre en el C.C. María Angola. Las entradas ya están a la venta en Tú Entrada de Vivanda y Plaza Vea. Rebeca, además de 'América Espectáculos', se deja ver, todos los sábados, después de 'El artista del año: el dúo perfecto', en el magazine 'Mujeres sin filtro'. Allí, junto a Gianella Neyra, Almendra Gomelsky y Katia Condos, se muestran tal cual son.