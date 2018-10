Sheyla Rojas se defiende y explica por qué pintó el cabello de su hijo

Se enfrentó a las críticas. Luego de que la modelo peruana Sheyla Rojas compartiera en su cuenta oficial de Instagram una serie de videos en los que mostraba cómo teñía el cabello de su hijo Antoñito, tuvo que verse expuesta a los comentarios negativos de los usuarios, quienes no consideraron "adecuado" el uso de productos de belleza de esa clase en la cabeza del menor de edad.

En las grabaciones que compartió Sheyla Rojas en Instagram la vimos usando un spray de una conocida marca de belleza con la que pintó de azul el cabello de Antoñito, fruto de la relación que mantuvo con el torero Antonio Pavón. Ante los comentarios que recibió en la red social, la figura de América TV comentó lo siguiente, justificando la razón por la que usó un tinte en su pequeño.

"Me preguntaron acerca del color azul en el cabello de Antoñito. Como pueden ver, él ya está con el pelo normal. Con las lavadas salen, así que no hay ningún problema. Él es el 'blader', sigue afanado. Bueno, le encanta el cabello azul, por eso se lo pinté. Está afanado con los 'blade blades', así que, espero que me entiendan".

Según comentó Sheyla Rojas, la razón por la que pintó de azul el cabello de su hijo es porque le gusta tenerlo así y fue un pedido que le hizo el niño para tener el color de su juguete favorito, el cual no dudó en mostrar en la cuenta oficial de su mamá.