Liberación de Keiko y fuga de Hinostroza afectó salud de Juliana Oxenford

Los usuarios de la red social la respaldaron. La periodista peruana Juliana Oxenford usó su cuenta oficial de Twitter para pronunciarse sobre los recientes acontecimientos en la escena política del país.

Juliana Oxenford hizo una reflexión y crítica en su cuenta de Twitter, espacio en el que se pronunció sobre la reciente liberación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. También relacionó su mensaje a la confirmada 'fuga' del destituido juez superior César Hinostroza, a quien se le negó el pedido de asilo político en España.

La periodista de Latina escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter, comparando la situación actual en la política peruana con lo vivido en la época de los noventa.

"Y mañana, ¿qué pasará? La sensación ya no es solo de indignación, también hay miedo. Les juro que siento que estamos peor que en los 90’s y eso me resulta más que aterrador. Si creen en algún ser superior, yo si, pidamos por el Perú. A tratar de dormir. A esto me refiero también cuando digo que estamos peor, la misma maquinaria que en los 90's".

Los fieles seguidores de Juliana Oxenford en la red social Twitter e Instagram se pronunciaron en la sección de comentarios por la reciente publicación que realizó sobre la liberación de Keiko Fujimori y la fuga de César Hinostroza. Algunos de ellos le pidieron que "no se consuma por el trabajo", ya que podría afectar su salud, destacando que una primera señal de lo manifestado es su falta de sueño (insomnio), la cual mencionó en su cuenta.