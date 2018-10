Juliana Oxenford explota contra 'fujitrolls' y recibe indignante comentario [FOTO]

Juliana Oxenford continúa en su lucha contra los fujitrolls, y así lo hizo notar en su cuenta oficial de Twitter, donde reveló los mensajes en contra que recibe a diario y las amenazas que debe afrontar por hacer su trabajo y hablar con la verdad, sin imaginar que una de sus detractoras aprovecharía el momento para dedicarle un indignante mensaje.

A través de la citada red social, la periodista Juliana Oxenford reveló que no se callará ante las amenazas recibidas a diario, pese a que también están dirigidas a sus familiares. Su mensaje provocó que muchos de sus fans salten en su defensa y le brinden fuerzas para que continúe ejerciendo su labor.

"Increíble tanta cuenta creada para tratar de traerse abajo a una persona, más aún si se trata de un periodista. En serio creen que nos van a callar por meterse con nuestras familias, difamarnos y atribuirnos enfermedades mentales? No gasten su tiempo y energía, en serio", indica el contundente mensaje de la periodista.

"No te cansas de quejarte por todo??. Como aburres", escribió una de sus detractoras, sin imaginar que Juliana no dejaría pasar el momento y le respondería con fuerza: "Cansada si, pero no dejaré de hacerlo. Hay cosas que deben decirse", sentenció la conductora de '90 Central', quien dejó en claro que nadie logrará callarla.

Como se recuerda, la periodista ha sido blanco de una serie de injurias en sus redes sociales provenientes de cuentas falsas que supuestamente son manejadas por los 'fujitrols'.