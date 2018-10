Conoce a la actriz que dará vida a Susana Giménez en serie |FOTO

Argentina anda alborotada, a raíz del anuncio de que la diva Susana Giménez contará con su propia biopic que será contada en capítulos. La blonda figura de la televisión le cedió sus derechos a su íntimo amigo Gustavo Yankelevich para contar su vida a través de episodios. Como era de esperarse, el gremio artístico se mantiene expectante con la posibilidad de obtener un personaje y Giménez ha dejado en claro que será ella quien tome la decisión de quién la interpretará.

En tanto, una serie más se viene filmando ya en Buenos Aires. Se trata la que presentará la vida del ex boxeador Carlos Monzón, quien tuvo un intenso romance con Susana Giménez, precisamente. Y ha sido Celeste Cid, una actriz y modelo argentina de 34 años, quien tendrá la responsabilidad de interpretarla. Ella protagonizó la telenovela 'Resistiré' y tuvo participación en las producciones: 'Sos mi hombre', 'Mujeres asesinas' y en la serie televisiva 'Para vestir santos'.

Celeste, acaba de sorprender desde las redes sociales mostrando su nueva cabellera rubia de cara a su participación en la serie sobre Carlos Monzón. Ella abandonó su tradicional pelo castaño para lucir ahora un "rubio platinado furioso", informó la página web Primiciasya. "Estoy re contenta, todavía no empecé a grabar, empiezo la semana que viene o la otra. Lo que estuvo bueno es que tuve un poquito de tiempo para investigar un poco, además de las cosas más estéticas como cambiar el pelo, el color. Pude interiorizarme un poco en lo que fue la vida de Susana en esos días. Al menos en el contexto de lo que refleja esta ficción", dijo en el programa 'Nosotros a la mañana'. "Hablé con Susana, es muy dulce, muy calma, muy angelada, como todos la conocemos. Estaba contenta. Me contó un par de cosas que estuvieron buenas. La idea (del personaje) no es en caer en una imitación, sino hacerlo con mucho respeto, porque es una persona y es la vida de una persona, reflejarlo lo más genuino posible, ¿no?", finalizó Cid.