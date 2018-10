Adalí Montero cantó “Me va a extrañar” y así reaccionó Ricardo Montaner [VIDEO]

Hace unos meses la cantante peruana Adalí Montero viajó a Buenos Aires para probar suerte en la música y se presentó en las Audiciones a ciegas en el programa ‘La Voz Argentina’, concurso que también tuvo su versión peruana años atrás.

Después de varios meses de espera, Adalí Montero por fin pudo ver su presentación la noche del último martes en las pantallas de Telefe. Ella misma hizo el anunció a través de sus redes sociales e invitó a sus seguidores a ver cómo le fue en la primera fase del programa que tiene como couch a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Axel y Tini Stoessel.

"Hoy veré mi audición en @LaVozArgentina desde mi querido Perú. Hermosa experiencia que permite que los extranjeros tengamos una gran ventana de difusión. ¡Gracias Argentina! pase lo que pase y hasta dónde llegue en la competencia se que mi país se sentirá orgulloso", expresó la artista peruana en su red social de Twitter.

Tal y como se puede apreciar en el video que se compartió en la cuenta de Youtube de La Voz Argentina, Adalí Montero llamó mucho la atención con su performance, pues además que fue uno de los momentos más emotivos de la noche, la peruana sorprendió al interpretar “Me va a extrañar”, uno de los mayores éxitos del cantante Ricardo Montaner.

Adalí Montero, de 36 años, no impactó desde el primer segundo con su presentación, pese a que en todo momento estuvo entonada; sin embargo, la versión de “Me va a extrañar” no convenció rápidamente a los miembros del jurado. Recién lo hizo en las notas altas.

"Cuando un participante canta una de tus canciones es un compromiso para ti mismo... Yo me siento muy honrado por lo que hiciste y debo decir con sinceridad que al comienzo de la canción, vi como la versión tan transformada del tema y si no es por todo ese power que le metió al final hubiera quedado indeciso y al final con lo que hiciste me dejaste loco", manifestó Ricardo Montaner, quien convenció a nuestra compatriota para que integre su equipo.

Después de su presentación, la joven sorprendió con sus declaraciones al programa de Telefe. “Pensé que nadie me elegiría, me olvidé de #LaVozArgentina y pensé que estaba en un boliche", dijo.



Como se sabe, el programa es grabado y Adalí ya está en Perú. En conversación con Andina, la intérprete peruana asegura que La Voz Argentina es “una gran ventana de difusión”. “Han sido un año y ocho meses allá. No ha sido fácil. Me fui con una maleta y con mi gato. Estuvimos buscando hacer cosas y empecé a cantar, así he tocado con músicos de Fito Páez, Celeste Carballo, de Julia Zenko. Grabé un par de canciones con ellos", añadió.