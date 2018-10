Milett Figueroa y Jason Day son captados juntos y modelo hace revelación [VIDEO]

Milett Figueroa tuvo un reencuentro con la prensa el último lunes en el avant premier de “Amigos en apuros”, la película peruana que es protagonizada por Lucho Cáceres y Christian Thorsen y que se estrena este jueves 18 de octubre.

Como era de esperar, los reporteros aprovecharon la presencia de Milett para consultarle sobre las imágenes que mostró días atrás el espacio de espectáculos ‘Válgame Dios’, donde fue captada con el actor peruano Jason Day en una conocida peña criolla con un grupo de amigos.

La actriz de la teleserie ‘De vuelta al barrio’ aseguró que Jason Day es solo su amigo y que le incomoda que lo vinculen con sus ahora colegas, tal y como lo hicieron meses atrás con el actor Lucho Cáceres. Añadió que sigue soltera, tras la sonada ruptura de su relación con el bailarín Patricio Quiñones.

“Con Jason somos amigos, solo somos amigos, nada más. ¿Sí me molesta que me vinculen con mis amigos? claro, son mis amigos, son mis amigos nada más. Puedo tener los amigos que yo quiero, estoy dedicada a trabajar y estoy soltera, no tengo tiempo para nada más”, aclaró Milett Figueroa.

La ex integrante del programa Esto es guerra aseguró que en la actualidad está enfocada en su carrera como actriz, por lo que no deja de prepararse para mejorar en su nueva faceta. “Estoy abocada al cien por ciento a mi trabajo. Además, me sigo capacitando mucho. Con la serie (De vuelta al barrio) todo va bien y también tengo proyectos para grabar otra película el próximo año”, sostuvo.

La ex candidata al Miss Perú Universo también reveló que tiene propuestas para el cine en el 2019. “Es una gran experiencia para mí trabajar junto a Lucho Cáceres y Christian Thorsen, el público se va a divertir mucho”, señaló sobre la nueva comedia peruana.

Además de Lucho Cáceres y Christian Thorsen, Milett Figueroa comparte roles con Aldo Miyashiro, Magdyel Ugaz, Milett Figueroa, Gustavo Bueno, Fiorella Luna, Jonathan Maicelo, Lita Baluarte, Roberto Ruiz, Richard Picón, Onasis Toro, Héctor Jiménez y Junior Taboada.



Sinopsis



En una fiesta, Fico se reencuentra con Manolo, un antiguo amigo del colegio, pícaro y trotamundos, quien viene huyendo de una mafia que lo persigue. Para refugiarse en la espléndida casa de su amigo, Manolo finge una extraña enfermedad con lo cual echará a andar una serie de disparatados enredos que alterarán la vida de todos. Muy pronto comprobarán que, salvo la amistad, todo es ilusión.