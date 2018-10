“Hay mucho músico con etiqueta”

El cuarto álbum de Nicole Pillman, de nombre Herencia, en el que incursiona en la música peruana, se prolongó en un documental que verá la luz este 25 de octubre en las salas del país. “Es un trabajo que duró dos años, será una bonita manera de celebrar el Día de la Canción Criolla. Pocas veces nuestra música está en los cines como se merece. La idea en un inicio fue filmar cómo se grababa el disco, pero nos dimos cuenta de que podría ser una herramienta para que se conozca a fondo lo nuestro”, dice Pillman.

“La música criolla merece un lugar tan importante como lo tienen el vallenato o la música ranchera. El disco y en el documental se escucharán los temas que he compuesto. La gente habla de nuevos temas y allí están, en Herencia. Quise dar mi aporte como música y cantante con letras que hablan de la actualidad, de la vida, en diversos géneros (valses, polkas, tondero). Decidimos grabar en vivo y allí se sumó la productora Big Bang, dando nacimiento al documental”.

La gente, cada 31 de octubre, reclama nuevos aires en la música criolla.

Sí. Y mi llamado es para los jóvenes talentos. Es cuestión de creer en lo que uno hace y siempre los incentivo, cuando me piden un consejo, a que escriban su propia propuesta y la graben. Con canciones de otros no podrás lograr tu propio sello, ni conectar con la gente, pienso. La gente nueva tiene que perder el miedo a que no te van a contratar. Yo me arriesgué y Big Bang se unió. En esta película hablamos de la música peruana, porque hay una brecha generacional en la vida de esta.

¿Qué hay que hacer para tener la fuerza y vida musical que tiene Colombia y México?

Unirnos a nivel de artistas. Cuando en un escenario, se realice un concierto y veamos una banda de cumbia, de chicha, criolla, un salsero y luego un reggaetonero y nadie diga ‘Ay, cómo van a mezclar todo eso’ es un plan ridículo de decir que un género es mejor que el otro, ahí estará el primer cambio. Los mismos músicos no debemos ponernos etiquetas, somos peruanos, hacemos música peruana, del género que sea. Para mí, hay mucho músico con etiqueta y quiero creer que eso se irá con el tiempo.

Has dicho que la música está viva a través del intérprete, del compositor, de los músicos. ¿Qué les dices al público?

Que dejen de pensar que la música criolla es para escuchar a la hora del almuerzo. Que es muy rica y que hay diversos géneros del cual los jóvenes se pueden nutrir. Que escuchen a Victoria Santa Cruz, Augusto Polo Campos, Chabuca Granda, Alicia Maguiña. Pero que debemos aprender a reconocer y reinterpretar, es decir, tener nuevas canciones con las que hoy, en el 2018, se sientan identificados. No es posible que hoy en día se sientan identificados con una canción de hace 50 años. ❧

CLAVES